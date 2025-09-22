Palermo atterrato in Friuli: selfie e autografi in aeroporto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Il Palermo è atterrato in Friuli, dove domani affronterà l’Udinese nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra rosanero, guidata da mister Inzaghi, è stata accolta all’aeroporto da un gruppo di tifosi che non hanno perso l’occasione per salutare i propri beniamini, chiedendo foto e autografi.

Cresce così l’attesa per una sfida importante che potrebbe regalare al Palermo il pass per gli ottavi e un nuovo banco di prova contro una formazione di Serie A.

