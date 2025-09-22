Pallone d’Oro 2025: anche l’ex rosa Pastore sul red carpet di Parigi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Sfilata sul tappeto rosso del Théâtre du Châtelet di Parigi per due grandi ex del calcio francese e italiano. Tra i protagonisti della serata c’era Javier Pastore, ex Palermo e Roma, che ha ritrovato l’affetto dei tifosi parigini che non hanno dimenticato i suoi anni al PSG.

Insieme a lui, un’altra leggenda del calcio: Gianluigi Buffon, oggi Capo Delegazione della Nazionale italiana. L’ex portiere azzurro ha presenziato all’evento che celebra il meglio del calcio mondiale, proprio nell’anno in cui il suo “erede” Gigio Donnarumma, attuale capitano della Nazionale, è entrato nella top 10 del Pallone d’Oro.

