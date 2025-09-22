Serie A, Napoli avanti 1-0 sul Pisa dopo i primi 45’

Si chiude con il risultato di 1-0 il primo tempo del match di Serie A tra Napoli e Pisa allo stadio Diego Armando Maradona.

Gli ospiti partono con coraggio e al minuto 11 protestano per un rigore, inizialmente assegnato e poi annullato dal VAR, decisione che fa discutere. Il Napoli reagisce e al 27’ trova il gol con Eljif Elmas, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Il vantaggio azzurro arriva al 39’: Billy Gilmour, imbeccato da Spinazzola, calcia dal limite trovando la deviazione decisiva che spiazza Semper.

Nei minuti finali del primo tempo il Pisa sfiora il pareggio con Leris, ma Meret si oppone con una parata salva-risultato. Dopo 4 minuti di recupero il punteggio resta 1-0 per i partenopei.