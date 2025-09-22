“Il club non è al mio livello”: Mou, ma che fai? Nemmeno il tempo di arrivare è già polemica

Mourinho ha un carattere molto particolare.

José Mourinho è uno degli allenatori più iconici e divisivi della storia del calcio. Il suo carattere particolare si manifesta prima di tutto nella forte personalità, che lo porta a non avere timore nel dire ciò che pensa, anche a costo di attirarsi critiche. La sua comunicazione diretta, spesso tagliente, lo ha reso un personaggio capace di catalizzare attenzioni ben oltre il terreno di gioco.

Il portoghese è maestro nel creare un senso di appartenenza nelle squadre che guida. I suoi giocatori lo seguono perché sanno che Mourinho è pronto a difenderli pubblicamente, anche con dichiarazioni provocatorie. Questo atteggiamento, però, non di rado alimenta tensioni con arbitri, dirigenti o avversari, contribuendo alla sua immagine di “Special One” ribelle e controcorrente.

Un altro tratto distintivo del suo carattere è la grande astuzia psicologica. Mourinho utilizza la comunicazione come arma tattica: sa spostare l’attenzione mediatica dalla squadra a sé stesso, alleggerendo la pressione sui giocatori nei momenti più delicati. Allo stesso tempo, alimenta un clima di sfida che motiva i suoi uomini a dare il massimo.

Mourinho vive di contrasti. Può essere brillante e ironico, ma anche polemico e duro; capace di creare legami fortissimi con i tifosi, ma anche di lasciare rapporti complicati con i club in cui ha lavorato. È proprio questa combinazione di genialità, teatralità e conflitto che rende il suo carattere unico e lo ha consacrato come uno dei protagonisti più riconoscibili del calcio mondiale.

Ritorno al Benfica

Mourinho è stato presentato come nuovo allenatore del Benfica, 25 anni dopo la sua prima esperienza. Emozionato ma determinato, ha dichiarato di sentirsi “onorato, responsabile e motivato” come mai prima. Ha promesso di vivere per il club e per la missione che lo attende, sottolineando di voler costruire con calma, senza stravolgere ciò che di buono è stato fatto, puntando soprattutto sull’aspetto emotivo e sul legame con i tifosi.

Riguardo alla carriera, Mourinho ha riconosciuto gli alti e bassi vissuti negli ultimi anni, ma li ha letti come passaggi di crescita personale. Si è definito più maturo e meno egocentrico, pronto a mettere il bene della squadra al centro. Ha anche chiarito che non ha alcuna intenzione di chiudere presto la carriera: la sua passione, ha detto, è oggi più forte di 25 anni fa.

Ambizioni e promesse

Il tecnico portoghese ha ammesso di aver commesso errori di scelta in passato, citando il Fenerbahçe come una tappa non in linea con il suo livello. Per lui, il Benfica rappresenta il ritorno in un club “da grandi palcoscenici”, dove sente di appartenere.

Ha fissato l’obiettivo stagionale: vincere il campionato. Pur senza garantire il titolo, Mourinho ha espresso la convinzione che lo spogliatoio abbia il potenziale per conquistarlo. A chi gli chiede cosa sia rimasto invariato in 25 anni, risponde senza esitazione: “Sono ancora ossessionato dall’idea di vincere la prossima partita”.