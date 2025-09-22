Pallone d’Oro 2025 femminile, Aitana Bonmatí vince per la terza volta consecutiva
La cerimonia è in corso in questo momento al Théâtre du Châtelet di Parigi e arriva già il primo verdetto: Aitana Bonmatí si aggiudica il Pallone d’Oro femminile 2025.
La 21enne attaccante spagnola del Barcellona conquista il trofeo per il terzo anno di fila, confermandosi dominatrice assoluta del calcio mondiale al femminile.
Il riconoscimento premia ancora una volta la sua leadership e il peso decisivo nelle vittorie del Barça e della nazionale spagnola.