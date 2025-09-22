Serie A, il Napoli supera il Pisa 3-2 nel posticipo. La classifica aggiornata

Il Napoli soffre ma porta a casa tre punti preziosi battendo il Pisa 3-2 al termine di un posticipo spettacolare al Maradona.

Gli azzurri sbloccano il risultato al 39’ con Billy Gilmour, bravo a trovare la deviazione vincente dopo l’assist di Spinazzola. Il Pisa reagisce e al 59’ pareggia con Nzola su rigore.

La risposta del Napoli è immediata: al 73’ Spinazzola riporta avanti i padroni di casa con un gran destro, mentre all’82’ è Lorenzo Lucca a firmare il tris con un tiro potente sotto l’incrocio. Nel finale il Pisa non molla e accorcia le distanze con Lorran al 90’, rendendo incandescente il recupero.

Nonostante la pressione finale dei toscani, il Napoli resiste e conquista il successo per 3-2, confermando la propria solidità in campionato.

Napoli – 12

Juventus – 10

Milan – 9

Roma – 9

Atalanta – 8

Cremonese – 8

Cagliari – 7

Como – 7

Udinese – 7

Inter – 6

Bologna – 6

Torino – 4

Lazio – 3

Sassuolo – 3

Verona – 3

Genoa – 2

Fiorentina – 2

Parma – 2

Pisa – 1

Lecce – 1