Serie A, il Napoli supera il Pisa 3-2 nel posticipo. La classifica aggiornata
Il Napoli soffre ma porta a casa tre punti preziosi battendo il Pisa 3-2 al termine di un posticipo spettacolare al Maradona.
Gli azzurri sbloccano il risultato al 39’ con Billy Gilmour, bravo a trovare la deviazione vincente dopo l’assist di Spinazzola. Il Pisa reagisce e al 59’ pareggia con Nzola su rigore.
La risposta del Napoli è immediata: al 73’ Spinazzola riporta avanti i padroni di casa con un gran destro, mentre all’82’ è Lorenzo Lucca a firmare il tris con un tiro potente sotto l’incrocio. Nel finale il Pisa non molla e accorcia le distanze con Lorran al 90’, rendendo incandescente il recupero.
Nonostante la pressione finale dei toscani, il Napoli resiste e conquista il successo per 3-2, confermando la propria solidità in campionato.
Napoli – 12
Juventus – 10
Milan – 9
Roma – 9
Atalanta – 8
Cremonese – 8
Cagliari – 7
Como – 7
Udinese – 7
Inter – 6
Bologna – 6
Torino – 4
Lazio – 3
Sassuolo – 3
Verona – 3
Genoa – 2
Fiorentina – 2
Parma – 2
Pisa – 1
Lecce – 1