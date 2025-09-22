Pallone d’Oro 2025, trionfa Ousmane Dembélé

È Ousmane Dembélé il vincitore del Pallone d’Oro 2025. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain ha coronato una stagione straordinaria con il massimo riconoscimento individuale, premiato per il suo impatto decisivo tra gol, assist e giocate che hanno trascinato i parigini.

Un successo che conferma le intuizioni di Xavi, suo ex tecnico al Barcellona, che già anni fa aveva previsto: «Dembélé può diventare il miglior giocatore del mondo».

Nella stessa serata, altri riconoscimenti hanno arricchito il palmarès dei protagonisti del calcio mondiale:

Aitana Bonmatí ha vinto il Pallone d’Oro femminile per la terza volta consecutiva.

Lamine Yamal si è aggiudicato il trofeo Kopa come miglior giovane.

Luis Enrique ha ricevuto il premio Cruyff come miglior allenatore.

Gianluigi Donnarumma è stato premiato con il trofeo Yashin come miglior portiere.

Il sipario di Parigi incorona così Dembélé, che entra nell’élite del calcio mondiale al culmine della sua carriera.