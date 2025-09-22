Pescara, Sebastiani: «Dopo Mantova sapevo che potevamo vincere con tutti»

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha commentato ai microfoni di Rete 8 l’ottima vittoria del Delfino contro l’Empoli, esprimendo grande soddisfazione per la prestazione dei biancazzurri.

«Nessuno si aspettava un risultato così rotondo, ma da Mantova in poi sapevo che questa squadra se la poteva giocare con tutti» – ha dichiarato Sebastiani – «Fulignati migliore in campo per distacco, Desplanches una sola parata. Nemmeno un errore per noi, partita disputata benissimo. Già dal secondo tempo di Mantova abbiamo visto una crescita dopo la gara iniziale con il Cesena dove eravamo molto impauriti. Tsadjout? Mantiene il reparto da solo, è il giocatore che negli ultimi anni ci mancava».

Il presidente si è soffermato anche sul sostegno del pubblico: «Se il Pescara mantiene questo tipo di approccio non abbiamo paura di nessuno e ce la giochiamo con tutti. Se saremo 4 gatti sugli spalti sarebbe diverso».

Sul fronte mercato, occhi puntati su Gravillon: «Manca un click dalla FIFA. Abbiamo già dimostrato grande solidità difensiva, con Andrew l’avremo ancora di più. La squadra è completa in ogni reparto e si vede la mano del mister».

Infine, un bilancio sugli obiettivi stagionali e sui singoli: «Non abbiamo un obiettivo chiaro, ci dobbiamo giocare il nostro campionato. È tutto da vedere, bisogna essere ottimisti, non pensare solo di salvarci e non piangerci addosso. Valzania? Discutere uno come lui è impossibile. Dagasso? Credo solo in Italia non gioca in A già, è un giocatore con la G maiuscola».