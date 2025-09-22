Mantova, scricchiola la panchina di Possanzini
Inizio di campionato difficile per il Mantova, che dopo le prime quattro partite di campionato è soltanto a quota tre punti in classifica, occupando il diciassettesimo posto in classifica.
Alla luce di questa brutta partenza della squadra, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la posizione del tecnico dei biancorossi Davide Possanzini sarebbe a rischio. L’allenatore al momento non rischia però l’esonero, ma se la striscia negativa dovesse proseguire allora la dirigenza potrebbe iniziare a pensare ad una possibile separazione.