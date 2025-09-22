Mantova, scricchiola la panchina di Possanzini

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Inizio di campionato difficile per il Mantova, che dopo le prime quattro partite di campionato è soltanto a quota tre punti in classifica, occupando il diciassettesimo posto in classifica.

Alla luce di questa brutta partenza della squadra, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la posizione del tecnico dei biancorossi Davide Possanzini sarebbe a rischio. L’allenatore al momento non rischia però l’esonero, ma se la striscia negativa dovesse proseguire allora la dirigenza potrebbe iniziare a pensare ad una possibile separazione.

Ultimissime

Mantova, scricchiola la panchina di Possanzini

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Carrarese-Avellino, Cicconi: «Per salvarci non possiamo subire questi gol»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Palermo, iniziano i lavori per l’impianto sportivo al Cep, Aricò: «Opportunità per il quartiere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Gravina: «Sarebbe un errore madornale non disputare la partita con Israele, li favorirebbe»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025

Palermo Calcio a5, altalena infinita di emozioni: i rosanero piegano 6-5 la Merlo C5

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2025