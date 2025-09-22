Carrarese-Avellino, Cicconi: «Per salvarci non possiamo subire questi gol»

Dopo la sconfitta per 4-3 della Carrarese contro l’Avellino, ha parlato il centrocampista dei toscani Manuel Cicconi. «Difficile spiegare una partita di questo genere, ma è certo che se vogliamo davvero ambire alla salvezza non possiamo permetterci di subire goal come successo oggi» ha dichiarato il centrocampista, che ha chiamato in causa le responsabilità di tutti.

«Ci siamo dimostrati distratti e poco aggressivi in molteplici circostanze. In settimana analizzeremo gli errori commessi e proseguiremo il lavoro settimanale cercando di migliorare alcuni aspetti che oggi si sono rivelati deficitari. A ogni modo, i complimenti all’Avellino sono doverosi, poiché hanno interpretato alla grande la gara e sono stati più abili di noi soprattutto in fase di ripartenza».

Infine, Cicconi cerca il lato positivo della sconfitta: «Avevamo una delle migliori difese del campionato fino a ieri perciò non credo che sia tutto da buttare, del resto nel calcio i giudizi cambiano rapidamente e adesso sarà compito nostro invertire immediatamente questa tendenza»