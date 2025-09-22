Palermo, iniziano i lavori per l’impianto sportivo al Cep, Aricò: «Opportunità per il quartiere»

Sono cominciati questa mattina i lavori per l’impianto sportivo che sorgerà di fronte al murales dedicato a Totò Schillaci, nel quartiere Cep di Palermo. Presenti alla cerimonia anche glorie rosanero del passato come Ciccio Galeoto, Santino Nuccio e Tanino Vasari.

Alla cerimonia era anche presente all’assessore alla Infrastrutture, Alessandro Aricò, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: «Con questo intervento non realizziamo soltanto un impianto sportivo, ma restituiamo dignità e opportunità a un quartiere che ha bisogno di spazi di aggregazione e crescita. Farlo in un luogo che ricorda la storia e il talento di Totò Schillaci, un simbolo di Palermo e della Sicilia nel mondo, significa dare continuità a un messaggio di speranza e di orgoglio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni».

Aricò ha poi continuato: «Lo sport è strumento di inclusione, di educazione e di riscatto sociale e la Regione vuole investire nelle periferie per offrire ai giovani alternative sane e motivanti: attraverso il Fondo per la promozione dello sport nelle periferie, infatti, ha finanziato 22 progetti per la realizzazione di impianti sportivi nelle aree di pertinenza degli Iacp della Sicilia, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro»