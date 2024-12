Ionut Nedelcearu si allena in palestra. Il difensore infatti, attraverso le proprie Instagram stories, ha postato alcuni video in merito alla sua seduta di allenamento in palestra. Il giocatore rumeno è partito e rimasto in panchina nella sfida di ieri e non è stato chiamato in causa dall’ex allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi. In alto la foto.

