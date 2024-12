Palermo C5, gol e spettacolo: 6-3 contro l’Athletic Club, i rosanero consolidano il primato

Il derby si tinge di rosanero: il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche, si impone con un roboante 6-3 sull’Athletic Club Palermo portandosi a +4 proprio sull’Athletic consolidando il primo posto nel girone A di Serie C1.

Prestazione di cuore e carattere della compagine rosanero che, nonostante le assenze pesantissime di Madonia, Miranda e capitan Marretta, riesce a centrare la vittoria facendo esplodere di gioia il calorosissimo pubblico presente sugli spalti del Pala Don Bosco.

PRIMO TEMPO:

Il Palermo C5 inizia subito pigiando il piede sull’acceleratore.

Dominio tecnico-tattico della squadra guidata da coach Rizzo come testimoniano i 5 legni (un palo e quattro traverse) colpiti dai padroni di casa.

Il forcing rosanero, finalmente, viene premiato con il meritatissimo vantaggio firmato da Musso.

Ritmi altissimi, non c’è un attimo di sosta: passano 2′ e l’Athletic Club trova il pareggio con Barcellona (migliore in campo dei suoi), rasoterra velenoso che non lascia scampo all’estremo difensore del Palermo Calcio a5 Immesi.

Poi inizia il Russo show: nel giro di pochi minuti, il talentuoso giocatore rosanero, troverà per ben due volte la via della rete siglando il 2-1 e il momentaneo 3-1 risultato sul quale si andrà all’intervallo.

SECONDO TEMPO:

La musica cambia nella ripresa: il Palermo C5 cerca di controllare il risultato l’Athletic, invece, attacca a testa bassa tentando di riaprire la partita.

La prima rete della seconda frazione, tuttavia, sarà segnata dai rosanero ancora una volta da Russo (tripletta per lui) che regalerà il momentaneo 4-1 al Palermo Calcio a5.

Il canovaccio tattico non cambia: gli ospiti continuano a condurre il gioco, la squadra di coach Rizzo si chiude e riparte.

Proprio sugli sviluppi di un contropiede arriverà il 5-1 del Palermo C5 firmato da Bonanno abile a depositare in rete dopo un’azione sublime costruita dal tandem Mineo-Saviano.

La compagine rosanero allenta un attimo la presa, l’Athletic Club approfitta della situazione trovando, in rapida successione, i gol del 5-2 e del 5-3 con il solito Barcellona (tripletta per lui).

A porre la parola fine all’incontro ci penserà Saviano fissando il risultato sul definitivo 6-3.

Il Palermo Calcio a5 continua a volare: 8 vittorie e 2 pareggi su 10 partite disputate, squadra ancora imbattuta in campionato.

La classifica sorride ai rosanero che consolidano la propria leadership portandosi a +4 proprio sull’Athletic Club Palermo.