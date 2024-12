Carrarese: apuani subito al lavoro in vista del Palermo. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Carrarese ha pubblicato il report sulla seduta di allenamento svolta oggi, lunedì 2 dicembre, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Palermo, in programma sabato 7 dicembre:

“Nella giornata odierna, la squadra apuana ha ripreso l’attività d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara. Nell’unica sessione in programma, i ragazzi scesi in campo del match di ieri contro la Salernitana, hanno svolto lavoro “defaticante” di scarico, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico. I calciatori non impiegati nell’ultima partita hanno svolto, invece, esercizi aerobica generale ed esercitazioni volte al miglioramento del possesso palla. La squadra riprenderà l’attività d’allenamento nella giornata di domani”.