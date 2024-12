Ag. Leonardi: «Un catanese che esordisce a Palermo rappresenta un’istantanea incredibile»

In una lunga intervista rilasciata a PianetaSerieb.it, Gianluca Virzì, procuratore di Simone Leonardi, giocatore della Sampdoria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito all’esordio del suo assistito avvenuto nella sfida di campionato contro il Palermo:

«È stato un momento originato dalle quarantotto ore precedenti, perché già negli allenamenti il ragazzo lanciava segnali all’allenatore. Era pronto, e lo stesso Simone mi ha fatto capire quanto fossero concrete le possibilità del suo esordio. La direzione sportiva mi ha voluto incontrare il giorno prima della partita, perché abbiamo già avviato le trattative per il rinnovo, che sono felice di negoziare in quanto dà continuità a un percorso importante, partito oramai cinque anni fa. Siamo in ottimi rapporti, l’accordo è molto probabile. L’ingresso di Simone contro il Palermo è stato uno dei momenti emotivamente più intensi della mia vita, perché desideravo tanto che il ragazzo raccogliesse una simile soddisfazione. Parliamo di un giovane di San Cristoforo, quartiere molto popolare di Catania, ergo un catanese che esordisce al Barbera contro il Palermo, tra l’altro sotto la curva nord rosanero, rappresenta un’istantanea incredibile. Volevo fortemente che Simone mostrasse il proprio talento, e ritengo che l’abbia fatto. Ha avuto una grandissima occasione costruita praticamente da solo grazie a quello smarcamento di tacco, poi la palla gli è rimasta un po’ sotto nella sterzata. Simone è il calciatore delle sterzate, fa almeno una giocata a partita di questo tipo, ed è per questo che l’ho definito “Il Talento”. Lui è così, talento puro».