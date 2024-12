Gran Galà: Francesco Pio Esposito premiato come miglior giovane della Serie B

L’attaccante dello Spezia, Francesco Pio Esposito, è stato premiato come miglior giovane della Serie B al Gran Galà del Calcio. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«Un riconoscimento importantissimo, un orgoglio per me perché è il primo premio personale così importante, sono contento di essere qui stasera dove c’è il top del calcio italiano. Essere qui in mezzo a tanti campioni è per me un onore. Ringrazio l’AIC per il premio e anche lo Spezia che mi ha aiutato tantissimo ad arrivare qui stasera. Per me l’obiettivo è andare in Serie A il prima possibile, il sogno è quello di riportare lo Spezia in massima serie. Sicuramente quest’anno mi serviva per riconfermarmi in Serie B e ho fatto proprio per questo la scelta di restare, di continuare al meglio quest’anno e riconfermarmi e poi il prossimo anno si vedrà».