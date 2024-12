Terni, il Sindaco Bandecchi: «Stadio? Un anno che aspetto la Ternana. Inizio a rompermi i cog**oni»

Stefano Bandecchi, sindaco della città umbra, ha preso la parola in merito attraverso i microfoni di TeleGalileo. Durissime le sue parole contro la società per quanto concerne il tema stadio:

«D’Alessandro ha mandato i suoi uomini in Comune i suoi esperti: poteva firmare la convenzione. Come mai D’Alessandro non ha firmato la convenzione? Domandatelo a lui, io cosa vi devo dire? Se mi permette sembra che noi dobbiamo andare a cercare D’Alessandro. Se loro sono interessati a fare una cosa perché non si muovono? Poi venissero qua a firmare, mi sembra tutto molto chiaro… Se loro vogliono venire il Comune è sempre aperto: possono firmare e possono iniziare i lavori. Si deve ricordare due cose. La prima: se non farà lo stadio/clinica il Comune gli farà causa e quindi vedremo quanti soldi dovrà pagare. La seconda è che se dobbiamo mettere a posto noi del Comune è evidente che gli affitti aumenteranno. Questo signore (D’Alessandro, ndr) mi sembra che sputi in motorino, come al solito. Io sono un anno che aspetto la Ternana. Un anno fa noi abbiamo avuto l’ok per fare il progetto stadio/clinica. Se vi ricordate c’era Guida come presidente della Ternana. Dopo un anno abbiamo parlato, riparlato, riparlato per trovare la condizione per farla. Quando lui (sempre D’Alessandro, ndr) ancora l’accordo non era stato firmato tra le due parti. Chiedetelo a lui, cosa volete che vi dica io? Secondo me – volete il mio parere – non avrà i soldi per fare lo stadio. Adesso mi comincio a rompere un po’ i coglioni a sentire cazzate».