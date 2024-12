Serie C Girone A: il Vicenza vince 3 a 0 contro la Virtus Verona, a segno anche Rauti. La classifica aggiornata

Termina con un secco 3 a 0 il derby veneto della 17esima giornata del Girone A di Serie C tra Vicenza e Virtus Verona. Dopo aver concluso il primo tempo a reti inviolate, i padroni di casa si scatenano nella ripresa. Al 56′ Nicola Rauti, ex Palermo, sblocca la gara e dopo cinque minuti Rolfini segna la rete del raddoppio. Al 79′ i biancorossi chiudono la pratica grazie alla rete di Della Morte. Con questo successo il Vicenza consolida il secondo posto a quota 40 punti e vola a -2 dalla capolista Padova, che mercoledì 4 dicembre recupererà la partita in meno contro l’Atalanta U23 della quindicesima giornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Padova – 42

L.R. Vicenza – 40

FeralpiSalò – 32

Trento – 30

Alcione Milano – 29

Lumezzane – 26

Atalanta U23 – 26

Novara – 25

Renate – 25

AlbinoLeffe – 22

Virtus Verona – 20

Lecco – 20

Giana Erminio – 20

Arzignano – 18

Pergolettese – 18

Pro Patria – 17

Pro Vercelli – 17

Caldiero Terme – 15

Union Clodiense – 9

Triestina – 7