Termina il primo tempo del match di Serie C Girone A tra Vicenza e Virtus Verona. E’ un primo tempo equilibrato e senza reti quello tra le due formazioni. A sbilanciarsi in avanti sono i padroni di casa, il Vicenza prende campo ma fatica a concludere. La Virtus Verona si chiude in difesa e prova a ripartire ma all’intervallo è 0-0.

