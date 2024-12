Serie C Girone B: Arezzo e Spal avanti 1 a 0 su Entella e Spal all’intervallo

Si sono appena concluse le due partite di stasera iniziate alle ore 20:30 e valide per la 17esima giornata del Girone B di Serie C. Di seguito i risultati parziali:

AREZZO-ENTELLA 1-0 / La formazione toscana va a riposo avanti di una rete grazie alla firma di Guccione, che sfrutta l’assist di Tavernelli al 34′. I liguri sono in dieci per via dell’espulsione di Castelli

PONTEDERA SPAL 1-0 / I toscani si impongono sui biancazzurri in questa prima frazione di gioco. Al momento decisivo il gol di Pietra.