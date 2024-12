Serie C Girone C: botta e risposta tra Monopoli e Avellino, Giugliano sotto di due gol a Sorrento. I risultati parziali

Si sono appena concluse le due partite di stasera iniziate alle ore 20:30 e valide per la 17esima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito i risultati parziali:

MONOPOLI-AVELLINO 1-1 / Al vantaggio dei campani firmato da De Cristofaro, i pugliesi rispondono con Yabre.

SORRENTO-GIUGLIANO 2-0 / I padroni di casa rientrano negli spogliatoi con un doppio vantaggio grazie ai sigilli di Cuccurullo e Di Somma