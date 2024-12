Serie A: all’Olimpico comanda l’equilibrio. Reti inviolate all’intervallo tra Roma e Atalanta

Si conclude sul risultato di 0 a 0 il primo tempo di Roma-Atalanta, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Poche emozioni sin qui in questi primi 45 minuti di gioco, in cui l’occasione più importante è sui piedi di Koné che, da fuori area, lascia partire un tiro velenosissimo che sfiora l’incrocio dei pali. Entrambe le squadre hanno provato a farsi male ma i tentativi effettuati sono troppo timidi per impensierire i due portieri. Da segnalare un gol di Lookman annullato per fuorigioco. Nel prepartita, invece, cori e striscioni per mister Claudio Ranieri, che fa il suo terzo ritorno sulla panchina della Roma all’Olimpico.

