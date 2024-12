Serie A, Atalanta inarrestabile: la Roma cade 2 a 0 e sprofonda nelle ultime posizioni. La classifica aggiornata

Otto vittorie consecutive in campionato: numeri da scudetto per una fantastica Atalanta. Allo stadio Olimpico di Roma i bergamaschi si aggiudicano il posticipo della quattordicesima giornata di Serie A, battendo la Roma per 2 a 0, e volano al secondo posto in solitaria, a quota 31 punti, a -1 dalla capolista Napoli. Dopo un primo tempo molto equilibrato, in cui l’unica vera occasione è tra i piedi di Konè, che sfiora l’incrocio da fuori area, gli uomini di Gasperini la risolvono nella ripresa. Al 68′, in seguito ad un’azione da flipper, calcia dalla distanza e trova una deviazione fortuita di un giocatore giallorosso che spiazza Svilar e permette ai nerazzurri di andare in vantaggio. Nel finale il gol dell’ex di Zaniolo mette la firma su un successo che condanna la Roma al quattordicesimo posto a soli 2 punti di distacco dalla zona retrocessione.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 32 punti

Atalanta – 31 punti

Inter – 28 punti*

Fiorentina – 28 punti*

Lazio – 28 punti

Juventus – 26 punti

Milan – 22 punti*

Bologna – 21 punti*

Udinese – 17 punti

Empoli – 16 punti

Parma – 15 punti

Torino – 15 punti

Cagliari – 14 punti

Genoa – 14 punti

Roma – 13 punti

Lecce – 13 punti

Verona – 12 punti

Como – 11 punti

Monza – 10 punti

Venezia – 8 punti

*Una gara in meno