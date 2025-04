Serie B, designazioni arbitrali: Maresca per Palermo-Sassuolo, Rapuano dirige Spezia-Samp

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 32ª giornata del campionato di Serie B 2024/25, in programma da venerdì 4 a domenica 6 aprile. Di seguito gli arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR delle sfide in calendario.

REGGIANA – CREMONESE

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Raspollini – Pascarella

IV: Sacchi

VAR: Volpi

AVAR: Fourneau

BRESCIA – MANTOVA

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Mokhtar – Pedone

IV: Maccarini

VAR: Serra

AVAR: Gualtieri

CITTADELLA – CARRARESE

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Garzelli – Ricciardi

IV: Sfira

VAR: Nasca

AVAR: Minelli

FROSINONE – COSENZA

Arbitro: Cosso

Assistenti: Bindoni – Emmanuele

IV: Ancora

VAR: Fourneau

AVAR: Miele

SUDTIROL – CESENA

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Tolfo – Bianchini

IV: Vailati

VAR: Maggioni

AVAR: Longo

PISA – MODENA

Arbitro: Perri

Assistenti: Bresmes – Monaco

IV: Frasynyak

VAR: Guida

AVAR: Pagnotta

JUVE STABIA – SALERNITANA

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Tegoni – Giuggioli

IV: Mastrodomenico

VAR: Ghersini

AVAR: Baroni

CATANZARO – BARI

Arbitro: Giua

Assistenti: Niedda – Pressato

IV: Luongo

VAR: Dionisi

AVAR: Di Martino

PALERMO – SASSUOLO

Arbitro: Maresca

Assistenti: Pagliardini – Fontemurato

IV: Ubaldi

VAR: Paterna

AVAR: Di Vuolo

SPEZIA – SAMPDORIA

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Capaldo – Bercigli

IV: Madonia

VAR: Gariglio

AVAR: Camplone