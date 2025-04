Brunori ringrazia i tifosi dopo il gol premiato contro la Salernitana: «Spontaneo, bellissimo, e sotto il settore ospiti…»

Matteo Brunori si è aggiudicato il premio per il miglior gol della giornata di Serie B, grazie alla splendida rete realizzata nella sfida contro la Salernitana. L’attaccante rosanero ha voluto ringraziare i tifosi che lo hanno votato attraverso i canali ufficiali della Lega B, con un videomessaggio in cui racconta anche il retroscena dell’azione.

«Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per avermi votato Player of the Week», esordisce Brunori, prima di rivedere insieme ai tifosi l’azione del gol: «Qui con Blin stavamo decidendo cosa fare, poi mi ha detto “Matte, te la tocco, tiri”. Mi è venuto spontaneo mirare il secondo palo e tirare forte. È uscito un bellissimo gol, e sono contento, soprattutto perché è arrivato proprio sotto il settore ospiti».

Un momento speciale, reso ancora più significativo dalla presenza dei tifosi rosanero in trasferta: «È sempre bello andare a festeggiare con i nostri tifosi. Il bello di questo gol è proprio la spontaneità: Alex in quel momento mi fa “vai via, te la tocco e tiri”. Quindi è stato tutto naturale, ed è anche quello il bello di questa rete».

Infine, un sorriso e una battuta sul compagno Blin: «Alex si è preso l’assist e ci abbiamo scherzato anche sopra. Grazie ancora a tutti!».