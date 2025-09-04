Giornale di Sicilia: “Ripresa degli allenamenti a ranghi ridotti per il Palermo”

Ripresa degli allenamenti a ranghi ridotti per il Palermo che, dopo tre giorni di riposo, ha iniziato a preparare la sfida della 3ª giornata di Serie B contro il Südtirol. A Torretta, come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha ritrovato tutto il gruppo tranne i tre nazionali Joronen, Pohjanpalo e Diakité, oltre agli infortunati Bardi e Gomis.

Secondo quanto evidenziato dal Giornale di Sicilia nella firma di Arena, è ancora troppo presto per ipotizzare la formazione che scenderà in campo al Druso, ma l’obiettivo dello staff tecnico è il pieno recupero di chi, come Gomes, ha dovuto fare i conti con qualche acciacco nelle ultime settimane.

Intanto, il Palermo ha scoperto la data e l’orario del suo impegno nei sedicesimi di Coppa Italia. Come riportato da Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero affronteranno l’Udinese in trasferta martedì 23 alle 18.30, con diretta televisiva su Italia 1. La squadra ci arriverà dopo il successo ai rigori contro la Cremonese e con l’ambizione di giocarsela alla pari contro un club di Serie A.

Anche se mancherà il calore del Barbera, la partita sarà secca e chi passerà il turno si guadagnerà un ottavo di finale affascinante ma proibitivo contro la Juventus. Come ricordato dal Giornale di Sicilia nell’analisi di Alessandro Arena, tutte le otto sfide dei sedicesimi si disputeranno tra il 23 e il 25, ciascuna in orari diversi.

Coppa Italia Frecciarossa: Udinese-Palermo, quando si giocherà. Orario e come vederla in tv