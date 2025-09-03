Coppa Italia Frecciarossa: Udinese-Palermo, quando si giocherà. Orario e come vederla in tv

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, con date, orari e programmazione televisiva. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset, con Italia 1 e Canale 20 a coprire gli incontri più attesi.

Saranno cinque le formazioni della Serie BKT impegnate in questa fase del torneo: Palermo, Frosinone, Spezia, Venezia e Pisa, chiamate a sfidare avversarie di alto livello nella corsa agli ottavi.

Il primo incrocio è fissato per martedì 23 settembre alle 17.00, con il match tra Cagliari e Frosinone su Canale 20. Subito dopo, alle 18.30, grande attesa per Udinese-Palermo su Italia 1, mentre in serata alle 21.00 toccherà a Milan-Lecce, sempre su Italia 1.

Il giorno successivo, mercoledì 24, aprirà il programma alle 17.00 Parma-Spezia su Canale 20, seguita da Verona-Venezia alle 18.30 su Italia 1 e da Como-Sassuolo alle 21.00, ancora su Italia 1.

Infine, giovedì 25 settembre, spazio a Genoa-Empoli alle 18.30 e a Torino-Pisa alle 21.00, entrambe in diretta su Italia 1.

Un tabellone ricco di sfide affascinanti che vedrà dunque protagoniste diverse squadre di B pronte a misurarsi con club di Serie A, alla ricerca dell’impresa.