Palermo, individuato il nuovo dodicesimo: Avella sarà il vice Joronen

Il Palermo ha trovato il vice di Jesse Joronen e si tratta di Michele Avella, classe 2000, svincolato dopo la mancata iscrizione del Brescia nel campionato di Serie C.

La trattativa tra il Palermo e Avella è nelle fasi finali e mancano solo gli ultimi dettagli prima delle visite mediche e della firma sul contratto.

In attesa del recupero di Bardi e Gomis, Avella avrà il ruolo di secondo portiere. Una volta che i due compagni di reparto saranno guariti dai rispettivi infortuni, “scivolerà” al ruolo di quarto portiere, con l’esclusione dalla lista che, per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore, può subire cambiamenti in qualsiasi momento.

La dirigenza rosanero, subito dopo la chiusura del calciomercato, ha valutato diversi nomi, ma si trattava di profili troppo “ingombranti” per il ruolo di quarto, anche dal punto di vista dell’ingaggio, quindi anche in questo caso la scelta è ricaduta sul calciatore che ha già giocato al Barbera nel campionato di Serie D, indossando la maglia dell’Fc Messina, che finì sconfitto 1-0 grazie al gol di Mattia Felici.