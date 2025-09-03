Di Marzio: “Palermo, il nome nuovo per la porta”
Il Palermo si muove sul mercato degli svincolati per tamponare l’emergenza in porta. Dopo il grave infortunio di Francesco Bardi, costretto a fermarsi nelle scorse settimane, la dirigenza rosanero ha iniziato a valutare possibili alternative.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, tra i profili sondati c’è quello di Alessandro Berardi, portiere classe 1991 reduce da una lunga esperienza con il Verona e ora libero da vincoli contrattuali.
L’idea piace a Filippo Inzaghi, che ha bisogno di un innesto immediato per garantire esperienza e affidabilità tra i pali, in un reparto già colpito anche dal lungo stop di Alfred Gomis.
Il Palermo, dunque, valuta con attenzione l’opportunità, in attesa di capire i margini di trattativa e la condizione fisica del giocatore.