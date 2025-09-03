Di Marzio: “Palermo, il nome nuovo per la porta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Il Palermo si muove sul mercato degli svincolati per tamponare l’emergenza in porta. Dopo il grave infortunio di Francesco Bardi, costretto a fermarsi nelle scorse settimane, la dirigenza rosanero ha iniziato a valutare possibili alternative.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, tra i profili sondati c’è quello di Alessandro Berardi, portiere classe 1991 reduce da una lunga esperienza con il Verona e ora libero da vincoli contrattuali.

L’idea piace a Filippo Inzaghi, che ha bisogno di un innesto immediato per garantire esperienza e affidabilità tra i pali, in un reparto già colpito anche dal lungo stop di Alfred Gomis.

Il Palermo, dunque, valuta con attenzione l’opportunità, in attesa di capire i margini di trattativa e la condizione fisica del giocatore.

