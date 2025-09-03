Donnarumma: «Guardiola mi ha voluto al City. Ora pensiamo a riportare l’Italia in alto»

COVERCIANO – A tre giorni dalla sfida contro l’Estonia (5 settembre) e in vista del match con Israele (8 settembre), entrambe valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo, il capitano della Nazionale Gianluigi Donnarumma si è presentato in conferenza stampa. Tanti i temi affrontati: dal recente trasferimento al Manchester City al rapporto con Guardiola, fino alle prospettive dell’Italia di Gattuso.

«Non vedevo l’ora di andare al City, Guardiola mi ha voluto fortemente e questo mi ha lusingato. Essere voluto dalla società più forte al mondo non può che renderti orgoglioso», ha detto Donnarumma, ammettendo l’emozione per questa nuova avventura.

Sull’addio al PSG, il portiere ha chiarito: «Con Luis Enrique ho sempre avuto un ottimo rapporto, è stato diretto con me. Deluso? Non lo so, ogni allenatore fa le sue scelte. Ma il supporto dei compagni mi ha reso orgoglioso di ciò che ho lasciato a Parigi».

Spazio anche a Rino Gattuso, nuovo tecnico del City: «L’ho avuto al Milan, so che persona è e cosa può dare. Sono contento di averlo ritrovato, ha cominciato alla grande e sta dando tutto. Noi daremo tutto per riportare l’Italia in alto».

Sul momento della Nazionale, Donnarumma ha sottolineato l’importanza della mentalità: «Dobbiamo ritrovare la forza italiana di rialzarci quando le cose non vanno. Con Gattuso stiamo lavorando per avere più scioltezza e divertimento in campo. Abbiamo una squadra giovane e forte, possiamo crescere tanto».

Infine, un pensiero speciale: «Siamo tutti col piccolo Thomas, gli mando un grande abbraccio. Lo aspettiamo presto a Coverciano».