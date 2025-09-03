Tmw: “Palermo, emergenza in porta. Le ultime”
Un vero e proprio momento di emergenza per la porta rosanero. Prima l’infortunio di Alfred Gomis, vittima di una frattura del radio del braccio destro durante l’amichevole con il Manchester City, poi lo stop di Francesco Bardi, fermato da un problema alla pianta del piede dopo l’esordio stagionale. Due tegole pesanti che costringono il Palermo a correre ai ripari.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la società starebbe pensando a Luigi Sepe, rimasto svincolato dopo la risoluzione del contratto con la Salernitana. Esperienza e affidabilità lo rendono un profilo gradito per le ambizioni della squadra di Filippo Inzaghi.
Esclusivo Palermo, i motivi del mancato ritorno di Marson
Il Palermo, prima della chiusura del mercato estivo, aveva valutato anche Leonardo Marson dell’Avellino, classe ’98, ma la trattativa si era complicata al punto da far sfumare le visite mediche. Da qui la decisione di virare su altri obiettivi.
Ora resta da capire se la pista Sepe potrà concretizzarsi, colmando così un vuoto che, al momento, pesa parecchio nell’organico rosanero.