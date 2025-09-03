Castagnini: «Mercato soddisfacente, ma sarà il campo a dire la verità»

FROSINONE – Tempo di bilanci in casa giallazzurra. Il direttore sportivo Enzo Castagnini ha parlato in conferenza stampa al termine della sessione estiva di mercato, analizzando il lavoro svolto e le prospettive del club.

«Il presidente è contento di quanto fatto. I giovani hanno ambizioni ed è legittimo che pensino a crescere, ma chi resta deve farlo con orgoglio e appartenenza», ha dichiarato Castagnini, che si dice soddisfatto delle operazioni concluse: «Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La rosa è ampia, volevamo dare ad Alvini più possibilità di scelta. Ora però sarà il campo a dire se la strada intrapresa è quella giusta».

Sul fronte uscite, il ds ha smentito rumors relativi a Monterisi: «Ho avuto solo una telefonata dal suo agente, ma non c’è mai stata un’offerta concreta». Mentre sugli esterni ha chiarito: «Abbiamo preso ragazzi giovani e di qualità, con Masciangelo e Dixon siamo coperti. Non abbiamo pensato ad altri innesti».

Spazio anche per una riflessione sugli obiettivi stagionali: «Il campo decide, non i nomi. Non parliamo di salvezza o playoff, conta giocare con fame e determinazione. Abbiamo una società e un presidente forti, dobbiamo ridurre gli errori e continuare su questa strada».

Infine, una nota su alcuni ritorni: «Kone e Cittadini erano felici di rientrare, lo hanno chiesto loro stessi. Sono motivati e questo è fondamentale».