Castrovilli: «Venezia e Monza le più forti, ma il Bari può arrivare ai playoff»

BARI – Emozione e voglia di riscatto nelle prime parole di Gaetano Castrovilli, nuovo acquisto del Bari, che ha spiegato i motivi del suo ritorno in biancorosso. «Di Cesare è stato fondamentale per il mio ritorno, sia come dirigente che come amico. Fisicamente sto molto bene. Tornare a casa credo che sia stata la scelta giusta, tornare a casa fa sempre bene», ha dichiarato il centrocampista.

Castrovilli ha ammesso di non essere ancora al massimo della condizione, ma di lavorare ogni giorno per ritrovare la forma: «Mi sento al 60-70%, spero che questa settimana possa essere fondamentale per arrivare al 100%. Voglio dare una mano al Bari e credo che il Bari possa dare una mano a me».

Parole importanti anche sul nuovo tecnico Caserta: «Il leader primario è il mister, oltre a essere una grande persona mi piace il modo in cui lavora». E sulla squadra: «Ho trovato un gruppo bellissimo, oltre a grandi giocatori ho trovato grandi persone. Questo non può far altro che aiutare».

Il sogno resta il ritorno in Serie A: «Il Bari mi ha lanciato e spero che insieme possiamo rinascere. Spero di rivedere al più presto il Bari in Serie A, questo è il mio sogno da tifoso».

Guardando al campionato di Serie B, Castrovilli non ha dubbi: «Dovremo essere i primi a crederci. Sono convinto che possiamo fare i playoff. Venezia e Monza hanno qualcosa in più, ma contro di loro abbiamo dimostrato il nostro valore».