Maddaloni: «Aspetto la chiamata giusta. Palermo? Si respira aria di grande calcio»

«Mi alleno in attesa della chiamata giusta», così Rosario Maddaloni, difensore classe ’98, ha raccontato il suo presente da svincolato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, intervistato da Alessio Alaimo. Reduce dall’ultima esperienza all’Andria, l’ex Potenza ha scelto di aspettare la soluzione migliore: «Ho ricevuto alcune proposte, ma ho preferito attendere nuove opportunità più stimolanti. Intanto lavoro con un preparatore personale, sto bene e sono pronto».

Sul passaggio all’Andria, Maddaloni ha ricordato un contesto complicato: «Fin dal primo giorno c’erano avvisaglie di difficoltà societarie. Mi resta comunque il ricordo di una bella piazza e di un gruppo affiatato. Proprio per questo oggi voglio valutare con calma».

Il difensore ha poi analizzato la Serie B, con un pensiero al suo ex club: «Sono rimasto affezionato al Cesena, spero possa fare bene. L’Emilia Romagna ha tifoserie calde e appassionate. La B resta un campionato complicato e imprevedibile».

Infine, uno sguardo alla squadra della sua città, il Palermo, dove è cresciuto nel settore giovanile: «Da fuori si percepisce che Inzaghi sta creando un bel gruppo, è riuscito a coinvolgere l’ambiente che a Palermo è sempre vicino alla squadra. In città si respira aria di grande calcio e voglia di tornare protagonisti».