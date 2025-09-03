Novellino: «Palermo e Venezia hanno qualcosa in più, ma la Serie B è imprevedibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Intervistato dalla Gazzetta di Mantova, Walter Novellino ha analizzato l’avvio di stagione in Serie B. «Dopo due giornate ho visto davvero tanto equilibrio e conferme rispetto alle attese. Credo che Palermo e Venezia abbiano qualcosa in più, ma questo campionato è talmente imprevedibile che può succedere davvero di tutto», ha dichiarato l’ex allenatore.

Novellino ha poi evidenziato un aspetto che, a suo dire, sarà decisivo nel corso del torneo: «C’è una cosa che conta veramente tanto, la condizione fisica. Il campionato è lungo e affascinante, per questo serve gestire bene le energie».

