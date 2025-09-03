Südtirol, infortunio per Merkaj: salta la sfida contro il Palermo
L’FC Südtirol perde un tassello importante in vista della prossima gara di campionato contro il Palermo. Come comunicato dallo staff medico del club altoatesino, Silvio Merkaj ha riportato uno stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio destro durante la partita interna contro la Sampdoria.
L’attaccante ha già iniziato il percorso di riabilitazione, ma sarà costretto a saltare la trasferta in Sicilia, dove domenica affronterà i rosanero di Filippo Inzaghi.
Un’assenza pesante per il Südtirol, che dovrà rivedere le proprie soluzioni offensive in un match già delicato contro una delle squadre più attrezzate della Serie B 2025/26.