INSIGNE SUL GONG: è il colpo fuori tempo per risvegliare la piazza | Lo abbraccia il vecchio mister

Lorenzo Insigne è praticamente pronto a tornare in massima serie. Pronto a ritrovare un suo vecchio mister e il campionato che lo ha lanciato.

Lorenzo Insigne ha chiuso ufficialmente la sua esperienza con il Toronto, lasciando il club canadese con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza prevista nel 2026. Tre stagioni tra alti e bassi, momenti di classe alternati a difficoltà di adattamento, che non gli hanno permesso di ritrovare la continuità e la magia dei tempi del Napoli. Ora, però, il richiamo della Serie A è più forte che mai.

Il suo percorso in MLS si chiude con 66 presenze, 15 gol e altrettanti assist, numeri che dimostrano qualità, ma che non raccontano le difficoltà di sentirsi pienamente a casa lontano dall’Italia. Insigne vuole giocare e dimostrare di poter ancora fare la differenza, con un occhio al Mondiale e alla possibilità di ritrovare la forma migliore.

Nonostante i 34 anni, l’attaccante napoletano non pensa al ritiro: la sua ambizione resta altissima. Tornare in Italia significa poter contare su un palcoscenico competitivo e provare a dare il massimo in ogni partita. I contatti con alcuni club della Serie A sono già stati avviati e la trattativa potrebbe muoversi rapidamente nelle prossime settimane.

Nel corso dell’estate, il Parma si era fatto avanti con decisione, immaginando Insigne come punto di riferimento tecnico e guida nello spogliatoio. I gialloblù vedevano nel ritorno dell’ex capitano azzurro un’opportunità per aumentare la qualità e la personalità della squadra, affidandogli un ruolo chiave sia in campo che nella gestione dei compagni.

Quanti occhi su di lui

Altre società italiane hanno seguito con attenzione la situazione, consapevoli che il talento e l’esperienza di Insigne rappresentano un valore aggiunto. L’ipotesi di rivederlo protagonista in Serie A cresce giorno dopo giorno, con club pronti a valutare la possibilità di inserirlo nei propri progetti tattici e tecnici.

Tra le pretendenti più interessate figurava anche la Fiorentina, che monitorava da vicino gli sviluppi. In Canada percepiva uno stipendio di circa 11 milioni netti, cifra impossibile da replicare in Italia, ma il giocatore sembra pronto a ridimensionare le proprie richieste pur di tornare a competere ad alti livelli nel campionato italiano. E ora è vicino il suo approdo al club con l’ex mister.

Il ritorno

Lorenzo Insigne resta svincolato e monitora con attenzione la situazione della Lazio. Dopo il ritorno in Italia dal Toronto, l’ex capitano del Napoli vuole capire se potrà firmare con i biancocelesti. La società romana, bloccata fino a settembre da vincoli della FIGC, dovrà fare chiarezza entro metà novembre, e Sarri spinge per riabbracciare il suo ex pupillo.

Il mercato degli svincolati offre nuove opportunità durante la stagione, e Insigne rimane in attesa di segnali concreti dalla Lazio. La possibilità di ritrovare Sarri e rilanciarsi in Serie A resta l’opzione principale, ma se i tempi non dovessero coincidere, l’ex Napoli non esclude di valutare altre destinazioni per rimettersi in gioco e trovare continuità di gioco.