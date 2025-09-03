Pescara, caccia allo svincolato: nel mirino Caldirola e Sepe

Il mercato si è chiuso, ma in casa Pescara il lavoro non è terminato. «Manca un difensore, lo prenderemo a breve tra gli svincolati. Abbiamo sondato Capellini, ma non è l’unico», aveva dichiarato senza giri di parole il direttore sportivo Pasquale Foggia all’indomani della chiusura delle trattative estive.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, nel mirino degli abruzzesi c’è Luca Caldirola, esperto centrale classe 1991, reduce da quattro stagioni al Monza e attualmente svincolato. Il club biancazzurro starebbe provando a stringere per chiudere già nei prossimi giorni, approfittando della sosta di campionato che consentirebbe a mister Vivarini di integrarlo con calma nel gruppo.

Non solo difesa: il Pescara starebbe valutando anche l’ipotesi di un rinforzo tra i pali. Il nome seguito è quello di Luigi Sepe, ex portiere di Salernitana, rimasto libero dopo la risoluzione del contratto.

La società abruzzese, dunque, resta vigile per completare definitivamente l’organico e garantire nuove soluzioni in vista della ripresa della Serie B.