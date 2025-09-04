Giornale di Sicilia: “Palermo, accelerata per il portiere. Avella in arrivo”

Il Palermo ha scelto di completare il reparto portieri con l’arrivo di Michele Avella, classe 2000, svincolato dopo la mancata iscrizione del Brescia al campionato di Serie C. L’operazione, riportata da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, prevede un contratto di dieci mesi, fino al termine della stagione, con la firma ormai imminente dopo gli ultimi dettagli da definire.

Palermo, individuato il nuovo dodicesimo: Avella sarà il vice Joronen

Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia a firma di Radicini, Avella ricoprirà il ruolo di secondo portiere fino al rientro di Bardi e Gomis, previsto tra ottobre e novembre. Una volta recuperati i due estremi difensori, l’ex Brescia diventerà il quarto nella gerarchia, con la possibilità di modifiche nella lista a seconda delle esigenze della squadra.

La scelta, spiega ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, è frutto di un’attenta valutazione: diversi nomi erano stati presi in considerazione, ma molti profili risultavano troppo onerosi per il ruolo di quarto portiere o inattivi da tempo. Avella invece rappresenta una soluzione affidabile, già abituato a palcoscenici di un certo livello e con conoscenza dello stadio Barbera, dove ha giocato con la maglia dell’Fc Messina in Serie D in una sfida decisa da un gol di Felici.

Il portiere venticinquenne ha affrontato i rosanero in carriera in quattro occasioni, l’ultima nella stagione 2023/24 con la maglia delle «rondinelle», quando il Brescia superò la squadra di Corini 4-2 al Rigamonti. Con questo innesto, sottolinea ancora il Giornale di Sicilia nell’analisi di Massimiliano Radicini, il Palermo si garantisce una copertura solida tra i pali, con un estremo difensore pronto all’uso e in grado di fornire garanzie immediate.