Palumbo scalda i motori Inzaghi pronto a lanciarlo titolare a Bolzano

Gli occhi di Inzaghi saranno puntati su Antonio Palumbo durante la sosta. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il centrocampista ex Modena è stato preso per essere titolare e difficilmente resterà ancora a lungo in panchina. L’obiettivo è quello di guadagnarsi un posto dal primo minuto già a Bolzano, a patto che in questi giorni dimostri di avere la condizione atletica adeguata.

Nelle prime due apparizioni con Cremonese e Reggiana, Palumbo ha avuto pochi spazi per incidere, ma contro il Frosinone ha regalato lampi di classe e sfiorato un clamoroso gol direttamente da calcio d’angolo. Secondo quanto sottolineato dal Giornale di Sicilia nella firma di Arena, dalla terza giornata in avanti il numero 5 punta a un minutaggio crescente e a un ruolo da protagonista nella rincorsa promozione del Palermo.

L’inserimento di Palumbo in formazione, evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, permetterebbe a Superpippo di rendere la trequarti più incisiva. Finora il gioco dei rosanero si è sviluppato prevalentemente sulle fasce, con i palloni per Pohjanpalo (già un gol e due legni in 180 minuti di campionato) arrivati soprattutto dagli esterni. I trequartisti invece hanno faticato a dialogare sia con il centravanti sia con i compagni di reparto.

Come ricordato da Arena sul Giornale di Sicilia, Palumbo potrebbe affiancare Brunori, spostando il raggio d’azione del capitano più vicino alla linea del finlandese e contribuendo a sbloccarlo sotto porta. In questo scenario, Gyasi entrerebbe in ballottaggio con Pierozzi per la fascia destra, mantenendo comunque la duttilità per rimpiazzare Augello a sinistra.

Non solo: l’ex Modena garantirebbe anche un’arma in più sui calci piazzati. Se fino ad ora il sinistro di Augello e il destro di Ranocchia hanno creato pericoli, con l’aggiunta del mancino di Palumbo Inzaghi avrebbe maggiore scelta nelle battute da fermo. Tutto dipenderà dal lavoro settimanale del numero 5, ma, come osserva il Giornale di Sicilia attraverso l’analisi di Alessandro Arena, dopo la gara con il Frosinone è probabile che qualcosa in attacco cambi.