Palermo a Pisa. I dubbi di Corini in attacco

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui dubbi in attacco di Corini.

Scontata la conferma di Brunori al centro e Di Francesco a sinistra, più dubbi invece sulla catena di destra. Di Mariano non è al top della condizione e in settimana ha gestito i carichi di lavoro in diverse sedute di allenamento, ma il suo 2024 è complessivamente positivo e la fiducia di Corini nei suoi confronti è incondizionata.

Alle sue spalle scalpita Vasic, che ormai Corini considera a tutti gli effetti un esterno d’attacco, mentre per Insigne i dubbi sulla convocazione verranno sciolti solo oggi: improbabile almeno per il momento l’opzione Traorè, che rispetto ai compagni di reparto garantisce meno equilibrio e bilanciamento con gli altri reparti ma può comunque rivelarsi un’arma di tutto rispetto in corso d’opera