Palermo, Corini torna al centrocampo a 3. Modulo vincente a inizio stagione

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul modulo che adotterà Corini a Pisa.

Montagne russe, come sempre. Il Palermo che si prepara al match contro il Pisa sarà sicuramente diverso rispetto a quello visto nelle ultime uscite. Corini, per cercare di fermare l’emorragia difensiva e di risultati, proverà a rispolverare il tanto amato 4-3-3, modulo con il quale aveva costruito il Palermo ad inizio stagione e che, a dire il vero, gli aveva regalato non poche soddisfazioni sia in termini di gioco che di risultati.

Il Palermo tornò a vestirsi con il 4-3-3 a partire dal match interno del 16 dicembre proprio contro il Pisa, avversario dei rosanero lunedì pomeriggio. Quella fu una partita spartiacque e che riconsegnò ai rosanero una fiducia e consapevolezza che il Palermo mantenne fino alla trasferta di Cittadella.