Palermo, a fine stagione si riparte con nuovo progetto. La linea del City Group non cambia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul progetto del City Group in vista della prossima stagione.

Corriere dello Sport: “Palermo-Corini, game over”

La promozione diretta ormai si vede con il binocolo, la squadra prosegue nelle difficoltà a rialzare la testa nei momenti emotivamente più duri e il pubblico ha esternato una volta di più i malumori nei confronti dell’allenatore, ma la linea del City Group non cambia di una virgola: si continua con Corini fino a fine stagione con l’auspicio di salvare il salvabile, poi a fine anno le parti si separeranno e il Palermo ripartirà da zero con un nuovo progetto, sia esso in A o in B.

Lo 0-3 con il Venezia ha segnato il punto più basso dall’avvento della proprietà di Manchester: mai in un anno e mezzo i rosa avevano perso così nettamente al Barbera, mai erano arrivati fischi già a fine primo tempo (con i lagunari avanti 0-2 e più volte vicini al terzo gol), mai si erano sentiti applausi così convinti nei confronti di un avversario come avvenuto venerdì con Pohjanpalo. Un insieme di fattori che però non sembrano trovare riscontro negli uffici del CFG: l’avvicendamento in panchina, con buona pace di uno stadio che quasi per intero ha chiesto al tecnico di andarsene con cori e fischi, non è un’opzione sul tavolo.