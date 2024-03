Palermo, campi di calcetto per i giovani. Progetto del City Group

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e un progetto del City Football Group che coinvolge i giovani.

Campi di calcetto in aree della città da riqualificare nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana e coesione sociale all’insegna dello sport. Perché è così: lo sport unisce, affratella, riduce le distanze, disinnesca i pregiudizi, unisce gli opposti. È stato questo il tema di un incontro fra l’assessore allo Sport Alessandro Anello e l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta insieme con Paul Jeffries, direttore esecutivo della Fondazione del City Group, la holding proprietaria del pacchetto di maggioranza del Palermo calcio, che si occupa di progetti di sviluppo comunitario.

La riunione, promossa anche dal Palermo calcio, è servita a mettere in campo un progetto, il primo in Italia, di rigenerazione urbana attraverso la realizzazione, gestione condivisa e cooperazione con le comunità locali di campi di calcetto mirati al benessere dei cittadini attraverso i valori dello sport, al contrasto alla dispersione scolastica, al miglioramento della qualità dello spazio pubblico e alla riqualificazione di alcune aree fragili della città.

Nei prossimi giorni verrà redatto un progetto complessivo che riguarderà l’intera città e un progetto pilota per individuare i primi campetti da realizzare. «Si tratta di un progetto ad alto impatto – dichiarano gli assessori Anello e Carta – perché intende agire sulla rigenerazione urbana e umana della città non solo attraverso la realizzazione di aree per lo sport, in questo caso calcio, ma anche attraverso il coinvolgimento dei calciatori, del club e del gruppo come agenti di sviluppo per diffondere i valori nobili dello sport, per incrementare la dotazione di aree sportive delle scuole del quartiere e per innescare un processo virtuoso di gestione condivisa dei beni comuni. È un progetto di promozione dello sport – concludono Anello e Carta -, ma è anche un’idea di città inclusiva e salutare che questa amministrazione sta portando avanti attraverso diverse iniziative di sistema»