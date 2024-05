Ascoli, contestazione shock contro Pulcinelli: striscione con manichino impiccato (FOTO)

Contestazione shock ad Ascoli contro Pulcinelli.

Il pre gara del delicatissimo scontro per la salvezza Ascoli-Pisa si preannuncia già decisamente infuocato. Come riporta “Il Resto del Carlino” nel corso della notte sul cavalcavia del ponte ferroviario di viale Costantino Rozzi è apparso uno striscione shock rivolto a Massimo Pulcinelli che recitava la seguente frase: “Il dado è tratto Pulcinelli ratto”.

Ad accompagnare il durissimo messaggio però sarebbe stato esposto anche un manichino impiccato vestito in maniera tale da raffigurare proprio il patron dell’Ascoli. Impossibile risalire agli ignoti autori del fatto. Ormai da tempo i rapporti tra lui, il fido collaboratore De Santis e i vertici del club si erano rotti in maniera irrimediabile con l’intera piazza. Negli ultimi mesi le decise contestazioni rivolte alla società si sono costantemente ripetute in occasione di ogni singola gara, sia in casa che in trasferta.