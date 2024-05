Statella sull’ex rosa Tutino: «A Cosenza è amato. Meriterebbe pre-convocazione in Nazionale»

Giuseppe Statella, ex centrocampista del Cosenza ora in forze al Gelbison in Serie D, è stato intervistato da cosenzapost.it. L’ex calciatore si è soffermato sia sul percorso dei lupi, ma soprattutto sulla splendida stagione fin qui disputata dall’ex calciatore rosanero Gennaro Tutino.

«Cosenza? La stagione non è stata assolutamente fallimentare, e per come si era messa è stata una grande cosa incanalare quelle 3 vittorie consecutive che hanno portato alla salvezza diretta, per la quale faccio i complimenti a tutti. Conosco abbastanza bene il presidente, una persona di poche parole che preferisce far parlare i fatti, probabilmente nell’estate 2021 già sapeva che sarebbe stato riammesso in Serie B. Militando da ormai 7 anni nel campionato cadetto, la società sa come muoversi ed è consapevole di come, vista l’imprevedibilità del campionato, a volte basti quel pizzico in più per centrare obiettivi insperati- Tutino? Sarebbe affascinante vedere un giocatore del Cosenza convocato in Nazionale, auguro a Gennaro di arrivarci il prima possibile e gli consiglio di restare a Cosenza, perché è amato dalla piazza e perché lì gli riescono cose che altrove non è riuscito a mostrare. Visti i precedenti e la grande stagione da lui disputata, meriterebbe la pre-convocazione».