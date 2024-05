Palermo-Venezia 0-1: le pagelle del match

Termina con il risultato di 0-1 la semifinale playoff di andata di Serie B tra Palermo e Venezia. I “lagunari” hanno conquistato la vittoria grazie alla rete di Pierini al 62′. Il risultato del match permetterà alla squadra di Vanoli di gestire la gara di ritorno in programma venerdì 24 maggio al “Penzo”, perché in caso di sconfitta per 1-0 saranno comune loro ad accedere alla finale. Di seguito le pagelle del match:

DESPLANCHES 6: Fino al gol di Pierini, che era quasi imparabile ma se fosse stato un passo più indietro forse l’avrebbe presa, ha dato sicurezza all’intero reparto con un paio di buone uscite. Su un rinvio nei minuti finali si fa male ma resta in campo fino alla fine nonostante la fatica e anche perché non ci sono più cambi.

GRAVES 6: Anche oggi una gara ordinata, senza strafare però è una buona gara la sua. Non soffre mai e qualche volta si spinge fino alla trequarti con buona intraprendenza.

LUCIONI 6: Al 26′ fa vicino al gol, il suo colpo di testa va di poco fuori. Gioca gran parte della gara con un giallo sul groppone perché mette una pezza sull’errore in uscita e commette fallo su Pierini. Sul gol del vantaggio degli ospiti lascia molto spazio a Pierini, che ha tempo e spazio per guardare lo specchio della porta e calciare.

MARCONI 6,5: Merita la conferma dopo la grande prestazione da subentrato contro la Sampdoria e anche oggi mette in campo tutta la sua esperienza, salva in maniera provvidenziale su Pierini. Pulito e preciso negli anticipi.

DIAKITÈ 6: Non sempre può spingere come piacerebbe a lui perché Bjarkason è tosto come avversario, ma è combattivo. Ha una grande occasione con un tiro da fuori al 28′ ma la conclusione era centrale e Joronen ha risposto presente.

SEGRE 6,5: Tantissima corsa, prova tantissimi inserimenti e mette pure tantissima grinta, ma non basta.

GOMES 6: Si fa trovare sempre al posto giusto e prova a riciclare una quantità infinita di palloni, ma non sempre è preciso nelle giocate per i compagni.

Dal 73′ INSIGNE SV: Non ha molti palloni giocabili

LUND 5,5: Anche oggi non spinge, ma resta guardingo in fase di copertura non soffrendo mai. Esce per infortunio e forse non ci sarà venerdì al ritorno.

Dal 69′ DI MARIANO 5,5: Ritorna in campo dopo l’infortunio rimediato contro il Parma, ma non sembra avere grandissimo smalto. Un paio di cross e nulla più.

RANOCCHIA 6,5: Gestisce un paio di palloni in maniera deliziosa, lotta come un leone e crea diversi pericoli per la retroguardia avversaria ed è attento in fase di ripiego. Ad inizio ripresa fa urlare tutto il Barbera per un tiro al volo che sfiora la porta di Joronen.

Dall’89’ DI FRANCESCO SV: Il suo primo intervento è un salvataggio su un cross in area, poi non c’è altro.

BRUNORI 6: Parte ancora giocando sulla trequarti e prova a travestirsi da regista offensivo, purtroppo la posizione lo penalizza perché sotto porta non ci arriva quasi mai.

SOLERI 6: Ha la prima occasione per sbloccare il match, ma non trova la gioia, poi non crea molti pericoli. Conquista molti calci di punizione che permettono alla squadra di respirare.

Dal 69′ TRAORÈ 5: Sarebbe entrato per dare smalto e velocità al reparto offensivo ma in nessuna occasione è pericoloso. Ingresso da rivedere.

MIGNANI 5,5: Il Venezia non è la Sampdoria affrontata venerdì, il modo di giocare è totalmente diverso e i suoi lo sanno bene. L’approccio forse non è dei migliori perché per i primi 15′ la squadra non crea nulla di pericoloso. Il ritorno a Venezia sarà molto tosto perché per il passaggio del turno servirà vincere con due gol di scarto.