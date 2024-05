Semifinale Playoff Serie B, Palermo sconfitto dal Venezia all’andata: tutte le combinazioni possibili per accedere alla finale

La sconfitta casalinga del Palermo contro il Venezia aggiunge tensione alla semifinale playoff di Serie B. Ora il Palermo si trova davanti a un compito arduo per la partita di ritorno: dovrà vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato e mantenere vive le speranze di promozione in Serie A.

Non basta una semplice vittoria ai rosanero. I risultati utili che regalerebbero il passaggio del turno alla squadra di Mignani: 0-2; 1-3; 2-4 e così via. Venerdì 24 maggio sarà quindi una giornata decisiva per i rosanero e i loro tifosi, che sperano in una prestazione memorabile che li porti alla finale.