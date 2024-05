Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Pierini: «Vittoria importante su un campo molto difficile»

Intervistato da “Sky Sport” il calciatore del Venezia Nicholas Pierini ha parlato in merito alla vittoria contro il Palermo grazie al suo gol:

«Non è il gol più bello, ricordo col Cosenza a Livorno a giro di destro. Come importanza lo metto al primo posto, sono contento è da tanto che lo cercavo. E’ un risultato molto importante per la squadra, adesso recuperiamo e aspettiamo il Palermo a casa nostra. L’obiettivo serie A è di tutti quelli che partecipano ai playoff, abbiamo dimostrato in un campo molto difficile».