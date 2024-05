Semifinale Playoff Serie B Marchetti: «Per il Palermo si mette male. Il Venezia merita di più la A»

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha commentato la vittoria del Venezia sul campo del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Vittoria pesante, perche adesso il Venezia può anche perdere in casa. Il Palermo aveva preso grande fiducia dopo la Samp, ha fatto anche un buon primo tempo. Credo che Mignani sia un po’ arrabbiato per il gol perché la difesa era messa male. La gara di ritorno è la più difficile per il Palermo, si mette veramente male per i rosanero e si mette bene per il Venezia. Essendo andati a 30′ dalla A diretta se la merita di più il Venezia del Palermo».